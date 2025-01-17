Розвідник "Азова" збив дрон РФ, який готувався атакувати групу бійців (відео)

Ситуація на Торецькому напрямку

17 січня на фронті від початку доби вже відбулося 97 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському, де ЗСУ відбили 27 атак окупантів.

Крім того, РФ намагається вклинитися в оборону в районі Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки, п’ять атак тривають, сім штурмів загарбників ЗСУ вже відбили.

Нагадаємо, раніше бійці "Азову" взяли в полон 23 росіянина на фронті. Це відбулось саме на Торецькому напрямку.

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