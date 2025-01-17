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Розвідник "Азова" збив дрон РФ, який готувався атакувати групу бійців (відео)

Україна, П'ятниця 17 січня 2025 17:44
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Розвідник "Азова" збив дрон РФ, який готувався атакувати групу бійців (відео) Фото: дрон РФ готувався атакувати групу бійців, але його збив боєць "Азову" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Боєць "Азова" з другого пострілу збив російський FPV-дрон. Таким чином він врятував цілу групу військових на Торецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Азов".

Так, бійці взводу розвідки 2-го батальйону 12-ої бригади "Азов" потрапили під приціл ворожого ударного дрона під час виконання бойового завдання.

"Розвіднику на позивний "Фіш" вдалося швидко ідентифікувати загрозу і знищити дрон під час заходу на удар. Жоден з його побратимів не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в "Азові", противник нарощує кількісне і якісне застосування ударних дронів на Торецькому напрямку.

Ситуація на Торецькому напрямку

17 січня на фронті від початку доби вже відбулося 97 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському, де ЗСУ відбили 27 атак окупантів.

Крім того, РФ намагається вклинитися в оборону в районі Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки, п’ять атак тривають, сім штурмів загарбників ЗСУ вже відбили.

Нагадаємо, раніше бійці "Азову" взяли в полон 23 росіянина на фронті. Це відбулось саме на Торецькому напрямку.

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