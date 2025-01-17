Розвідник "Азова" збив дрон РФ, який готувався атакувати групу бійців (відео)

Боєць "Азова" з другого пострілу збив російський FPV-дрон. Таким чином він врятував цілу групу військових на Торецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Азов ".

Як зазначають в "Азові", противник нарощує кількісне і якісне застосування ударних дронів на Торецькому напрямку.

"Розвіднику на позивний "Фіш" вдалося швидко ідентифікувати загрозу і знищити дрон під час заходу на удар. Жоден з його побратимів не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Так, бійці взводу розвідки 2-го батальйону 12-ої бригади "Азов" потрапили під приціл ворожого ударного дрона під час виконання бойового завдання.

Ситуація на Торецькому напрямку

17 січня на фронті від початку доби вже відбулося 97 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському, де ЗСУ відбили 27 атак окупантів.

Крім того, РФ намагається вклинитися в оборону в районі Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки, п’ять атак тривають, сім штурмів загарбників ЗСУ вже відбили.

Нагадаємо, раніше бійці "Азову" взяли в полон 23 росіянина на фронті. Це відбулось саме на Торецькому напрямку.

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