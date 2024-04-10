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Розстрілювали цивільних в Бучі: правоохоронці ідентифікували ще двох росіян

Фото: правоохоронці ідентифікували ще двох росіян, які розстрілювали цивільних в Бучі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ідентифіковано й оголошено про підозру двом російським військовим, які розстрілювали цивільних під час окупації Бучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Про підозру оголосили: 

  • командиру дивізіону 234-го десантно-штурмового полку дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ;
  • навіднику 4-ї десантно-штурмової роти.

Перший випадок

Як пише Офіс генпрокурора, у березні 2022 року командир самохідного-артилерійського дивізіону перебував поблизу одного з будинків на території Бучі. Він достовірно знав про те, що мешканці будинку надають допомогу пораненій жінці. Втім, злочинець відкрив вогонь в напрямку веранди. 

"Потім військовослужбовець ЗС РФ пройшов на територію двору будинку і почав повторно стріляти в сторону жінок та чоловіка, який  перебував біля вхідних дверей. Від отриманих вогнепальних поранень вони померли на місці", - додає Офіс генпрокурора. 

 Другий випадок 

Навідник 4-ї десантно-штурмової роти спустився до підвального приміщення житлового будинку де перебували цивільні. Він наказав їм зібрати мобільні телефони для перевірки й доручив одному з цивільних винести їх на вулицю. 

"Після цього військовослужбовець ЗС РФ біля входу до підвального приміщення без попередження відкрив прицільний вогонь з автоматичної зброї в потерпілого, який перебував на сходах до підвального приміщення", - розповідає Офіс генпрокурора. 

Чоловік помер від вогнепальних поранень на місці. 

Масові вбивства жителів Бучі

Під час окупації міста Бучі та його околиць російські війська влаштували масові вбивства мирних жителів. Трупи загиблих людей знайшли українські військові одразу ж після деокупації міста у квітні 2022 року.

Як розповідав заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов, правоохоронці досі остаточно не встановили повну кількість жертв російських загарбників у Бучі

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