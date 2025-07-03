Розстрілювали цивільних у Бучі: під суд підуть четверо російських військових

Офіс генерального прокурора України скерував до суду акти щодо чотирьох російських військових, які підозрюються у вбивстві цивільного населення. Ще шістьом росіянам повідомили про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Офісу генпрокурора.
Зазначається, що під час окупації міста Буча Київської області у березні 2022 року група російських військових з різних підрозділів 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ вбивала цивільних.
Жертвами росіян ставали як патріотично налаштовані громадяни, так і випадкові перехожі. Що зробили росіяни:
"Також прокурори Офісу Генпрокурора ідентифікували та повідомили про підозру ще шістьом військовослужбовцям РФ. Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, а також жорстоке поводження з цивільним населенням (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, не так давно Служба безпеки України повідомила підозру російському солдату Сергію Тужилову. Окупанту загрожує довічне за ймовірний розстріл українського військовополоненого.
Також СБУ вдалося ідентифікувати особи російських військових, які під час окупації частини Київської області займались катуванням мирних жителів. А 1 липня дев'ятеро росіян отримали від Офісу генпрокурора підозру.
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