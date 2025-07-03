Розстрілювали цивільних у Бучі: під суд підуть четверо російських військових

Зазначається, що під час окупації міста Буча Київської області у березні 2022 року група російських військових з різних підрозділів 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ вбивала цивільних.

Жертвами росіян ставали як патріотично налаштовані громадяни, так і випадкові перехожі. Що зробили росіяни:

навідник зі складу 234-го ДШП в березні 2022 року під час патруля розстріляв двох цивільних, які готували їжу на багатті;

кілька військових під час перебування на території однієї зі шкіл міста Буча, стріляли по перехожих, вбивши жінку та поранивши двох чоловіків;

кілька військових російської армії займалися допитами цивільних, вони піддавали цивільних побиттю та тортурам, вимагаючи надати інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони.

"Також прокурори Офісу Генпрокурора ідентифікували та повідомили про підозру ще шістьом військовослужбовцям РФ. Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, а також жорстоке поводження з цивільним населенням (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - сказано у повідомленні.