Розстрілювали авто із цивільними у Гостомелі. П'ятьом окупантам повідомлено про підозру

Слідство встановило, що 25 лютого військові зведеного загону підрозділів Росгвардії з Кемеровської області, а також загону мобільного особливого призначення Красноярським краєм, не виконавши бойове завдання із захоплення Києва, відступили і зайняли позиції в Гостомелі.

Під час свого перебування на Київщині військові протягом понад шість годин розстрілювали цивільні автомобілі з мирними жителями, які намагалися виїхати із зони бойових дій.

Внаслідок обстрілів загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали поранення.

Слідчі ідентифікували п'ятьох військовослужбовців РФ - це командир підрозділу ОМОН РФ по Красноярському краю, його заступник і військовослужбовець з числа командного складу управління Росгвардії по Красноярському краю, які віддавали злочинні накази стріляти по цивільних, а також двоє військовослужбовців ОМОН і Росгвардії.

Їм заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, пов'язаному з умисним убивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).