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Розстрілювали авто із цивільними у Гостомелі. П'ятьом окупантам повідомлено про підозру

Фото: п'ятьом окупантам, які розстрілювали цивільні авто у Гостомелі, повідомлено про підозру (gp.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Прокуратура повідомила про підозру п'ятьом військовим РФ, які у лютому розстріляли десяток автомобілів із цивільними у Гостомелі (Київська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Слідство встановило, що 25 лютого військові зведеного загону підрозділів Росгвардії з Кемеровської області, а також загону мобільного особливого призначення Красноярським краєм, не виконавши бойове завдання із захоплення Києва, відступили і зайняли позиції в Гостомелі.

Під час свого перебування на Київщині військові протягом понад шість годин розстрілювали цивільні автомобілі з мирними жителями, які намагалися виїхати із зони бойових дій.

Внаслідок обстрілів загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали поранення.

Слідчі ідентифікували п'ятьох військовослужбовців РФ - це командир підрозділу ОМОН РФ по Красноярському краю, його заступник і військовослужбовець з числа командного складу управління Росгвардії по Красноярському краю, які віддавали злочинні накази стріляти по цивільних, а також двоє військовослужбовців ОМОН і Росгвардії.

Їм заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, пов'язаному з умисним убивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше мешканцю Київської області оголосили про підозру у колабораціонізмі за те, що він під час тимчасової окупації частини регіону обіймав псевдопосаду "заступника голови селищної ради".

Крім того, СБУ встановила особу російського полковника поліції, який наказав катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні.

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