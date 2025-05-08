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Розстріляв військового та його тещу: деталі гучного вбивства у Софіївській Борщагівці

Фото: під Києвом чоловік розстріляв військового та його тещу (facebook.com patrolpolice.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

В Софіївській Борщагівці під Києвом чоловік застрелив військового та його тещу через конфлікт щодо боргу за зброю. Поліція провела спецоперацію і менш ніж за годину затримала зловмисника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Однак, сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. 

У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома.

Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині. 

Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали 63-річного чоловіка. 

"Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру", - додали правоохоронці.

Стрілянина у Софіївській Борщагівці

Раніше ми писали, що невідомий влаштував стрілянину у Бучанському районі Київської області.

Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що правоохоронці затримали винуватця події у селі Софіївська Борщагівка.

Зауважимо, що кілька тижнів тому у Подільському районі Києва сталася стрілянина на парковці. Того разу конфлікт стався між двома чоловіками.

До того в Києві чоловіка знайшли з вогнепальним пораненням. Поліція відкрила розслідування по замаху на вбивство.

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