Розстріляв військового та його тещу: деталі гучного вбивства у Софіївській Борщагівці

В Софіївській Борщагівці під Києвом чоловік застрелив військового та його тещу через конфлікт щодо боргу за зброю. Поліція провела спецоперацію і менш ніж за годину затримала зловмисника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Однак, сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.

У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома.

Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині.

Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали 63-річного чоловіка.

"Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру", - додали правоохоронці.