Розстріляв військового та його тещу: деталі гучного вбивства у Софіївській Борщагівці
В Софіївській Борщагівці під Києвом чоловік застрелив військового та його тещу через конфлікт щодо боргу за зброю. Поліція провела спецоперацію і менш ніж за годину затримала зловмисника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Однак, сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.
У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома.
Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині.
Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали 63-річного чоловіка.
"Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру", - додали правоохоронці.
Стрілянина у Софіївській Борщагівці
Раніше ми писали, що невідомий влаштував стрілянину у Бучанському районі Київської області.
Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що правоохоронці затримали винуватця події у селі Софіївська Борщагівка.
Зауважимо, що кілька тижнів тому у Подільському районі Києва сталася стрілянина на парковці. Того разу конфлікт стався між двома чоловіками.
До того в Києві чоловіка знайшли з вогнепальним пораненням. Поліція відкрила розслідування по замаху на вбивство.
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