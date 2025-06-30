Розстріляв українського військовополоненого: СБУ повідомила про підозру окупанту

Як зазначили правоохоронці, Сергій Тужилов - 36-річний громадянин РФ, стрілець-штурмовик 69 мотострілецької дивізії 6-ї армії Росії. Раніше його вже притягували до відповідальності за розбій і наркоторгівлю.

"Тужилов брав участь у боях під Вовчанськом у червні 2024 року. Під час штурму місцевого заводу рашист разом зі спільником розстріляли трьох військовослужбовців ЗСУ, які потрапили в полон", - розповіли в СБУ.

Тужилов особисто з табельного автомата вистрілив у потилицю зв'язаному українському воїну. Також він обирав місця для розстрілу ще двох військовополонених, а після цього охороняв "периметр" під час розстрілів.

Українські солдати, які потрапили в полон, загинули на місці. При цьому до розстрілу росіяни їх катували, прив'язавши до стовпів.

Українські захисники помстилися за такі звірства - підрозділ Тужилова було знищено. Він виявився єдиним, хто потрапив у полон.

Тужилову повідомили про підозру в пособництві в жорстокому поводженні з військовополоненими та умисному вбивстві, а також у воєнних злочинах. Тепер він може отримати довічний термін.