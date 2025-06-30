Розстріляв українського військовополоненого: СБУ повідомила про підозру окупанту
Російський солдат Сергій Тужилов міг розстріляти українського військовополоненого. Тепер йому загрожує довічне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.
Як зазначили правоохоронці, Сергій Тужилов - 36-річний громадянин РФ, стрілець-штурмовик 69 мотострілецької дивізії 6-ї армії Росії. Раніше його вже притягували до відповідальності за розбій і наркоторгівлю.
"Тужилов брав участь у боях під Вовчанськом у червні 2024 року. Під час штурму місцевого заводу рашист разом зі спільником розстріляли трьох військовослужбовців ЗСУ, які потрапили в полон", - розповіли в СБУ.
Тужилов особисто з табельного автомата вистрілив у потилицю зв'язаному українському воїну. Також він обирав місця для розстрілу ще двох військовополонених, а після цього охороняв "периметр" під час розстрілів.
Українські солдати, які потрапили в полон, загинули на місці. При цьому до розстрілу росіяни їх катували, прив'язавши до стовпів.
Українські захисники помстилися за такі звірства - підрозділ Тужилова було знищено. Він виявився єдиним, хто потрапив у полон.
Тужилову повідомили про підозру в пособництві в жорстокому поводженні з військовополоненими та умисному вбивстві, а також у воєнних злочинах. Тепер він може отримати довічний термін.
Розстріл українських військовополонених
Нагадаємо, розстріл українських захисників російськими окупантами - це не поодинокі випадки. При цьому останнім часом таких звірств побільшало.
Зокрема, 4 червня Головне управління розвідки оприлюднило перехоплення, згідно з яким командир наказував своїм солдатам не брати українських воїнів у полон і розстрілювати їх.
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