ua en ru
Чт, 26 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Розстріляв цивільного українця: суд засудив окупанта до довічного ув’язнення

Україна, Четвер 26 червня 2025 18:28
UA EN RU
Розстріляв цивільного українця: суд засудив окупанта до довічного ув’язнення Фото: суд засудив окупанта до довічного ув’язнення (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російського військового, який у березні 2022 року під час окупації Київщини розстріляв мирного жителя, заочно засудили до довічного ув’язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За матеріалами Служби безпеки до довічного ув’язнення заочно засуджено ще одного воєнного злочинця РФ. Окупант, як виявилось, причетний до вбивств цивільного населення під час окупації Київської області у 2022 році.

Йдеться про російського єфрейтора Надбіта Дабаєва - 24-річного заступника командира бойової машини 8-ї мотострілецької роти 37-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил країни-агресора.

Розстріляв цивільного українця: суд засудив окупанта до довічного ув’язнення

Слідчі СБУ встановили, що у березні 2022 року окупант брав участь у захопленні селища Гавронщина Бучанського району.

Тоді він зупинив на вулиці цивільного жителя громади та, погрожуючи автоматом, намагався "вибити" зізнання у нібито причетності потерпілого до Сил оборони України.

Потім російський окупант затягнув чоловіка до сусідньої будівлі та здійснив йому постріл у голову. Внаслідок вогневого ураження потерпілий загинув на місці.

Крім цього, задокументовано, що, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, Дабаєв вдирався до помешкань місцевих жителів і, тримаючи їх "під прицілом", вимагав "зізнань" у причетності до руху спротиву. Також рашист викрав у місцевих два авто.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Дабаєва винним за воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, що минулого місяця трьох російських військових засудили до 12 років тюрми за знущання над мешканцем цього ж селища Гавронщина Київської області. Окупанти били цивільних, роздягали та закопували в землю.

Крім того, раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України повідомила про підозру російському окупанту. Він розстріляв двох воїнів ЗСУ, після чого потрапив в український полон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України Окупанти
Новини
У Путіна розповіли, коли "визначать" дату нових переговорів з Україною
У Путіна розповіли, коли "визначать" дату нових переговорів з Україною
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України