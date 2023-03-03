Розстріляв цивільних під Києвом. Поліція передала в суд справу окупанта

В Київській області повідомили про підозру військовослужбовця РФ, який розстрілював цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

Наразі матеріали передано до суду для здійснення спеціального досудового розслідування. За скоєний злочин підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, щодо порушення законів та звичаїв війни.

Поліцейські встановили, що у березні минулого року поблизу населеного пункту Мрія Бучанського району військовий РФ розстріляв двох беззбройних цивільних чоловіків.

Нагадаємо, сьогодні п'ятьом бойовикам так званої "ДНР" також повідомили про підозру. Вони брали участь у штурмах українських міст у Донецькій області.

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