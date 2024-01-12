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Розстріляв у спину двох цивільних. Суд виніс вирок одному з окупантів

Фото: Розстріляв у спину двох цивільних. Суд виніс вирок одному з окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок російському терористу, який розстріляв у спину двох цивільних біля села Мрія Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Що сталось 

У березні 2022 року п'ятеро окупантів на автомобілі з літерою "V" та надписом "Танковий спецназ RUS" приїхали до підприємства поблизу населеного пункту Мрія Бучанського району Київської області. 

До терористів вийшли двоє цивільних беззбройних громадян - власник й охоронець підприємства. Після того, як росіяни переконались у тому, що цивільні не становлять для них ніякої загрози - дали можливість їм піти. 

"Проте, як тільки вони відійшли на декілька метрів, засуджений разом з невстановленим військовослужбовцем підступно відкрили вогонь з автоматичної зброї у спину мирних мешканців. Від отриманих щонайменше 12 вогнепальних поранень, чоловіки померли", - пише пресслужба. 

Після цього терористи зайшли до приміщення на території підприємства та викрали матеріальні цінності, завантаживши награбоване в автомобіль. 

Злочин росіян було зафіксовано камерами відеоспостереження підприємства.

Рішення суду 

Суд визнав старшого лейтенанта танкової бригади Збройних сил Росії винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Його було заочно засуджено до довічного позбавлення волі. 

 

Фото: Розстріляв у спину двох цивільних. Суд виніс вирок одному з окупантів (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсонській області тим часом затримали так звану "заступницю голови виборчкому РФ".

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