Розстріляв авто з цивільними. Суд виніс вирок російському військовому

Що сталось

Засуджений - мешканець Москви, старший лейтенант, командир 1-ої мотострілецької роти 1-ого мотострілецького батальйону БТГр 15 мотострілецького полку 2-ої мотострілецької дивізії 1-ої танкової армії Західного ВО.

23 червня 2022 року поблизу села Велика Комишуваха Ізюмського району російські терористи відкрили вогонь по автомобілю з цивільними. Подружжя їхало до Бахмута, аби евакуювати літніх хворих батьків.

Після обстрілу жінка намагалась врятувати чоловіка, втім ворог продовжив завдавати удари. Українські військові у цей час проводили аеророзвідку й зафіксували розстріл автомобіля.

"Побачивши коптер, жінка не розуміла, що їй робити, але пішла за ним, бо тільки так могла врятувати своє життя та життя чоловіка. Дрон привів її до місця дислокації українських військових", - пише пресслужба.

Окупанти, які підійшли до розстріляного автомобіля, подумали, що чоловіка помер й скинули його тіло в траншею. Цивільний більше 30 годин пролежав без тями, після чого самотужки дійшов до бази наших воїнів.

Під час радіоперехоплення було встановлено, як терорист вихвалявся перед дружиною тим, що вбив людину.

Фото: Відкрив вогонь по автомобілю з цивільними. Суд виніс вирок російському військовому (gp.gov.ua)

Подружжя вижило й наразі перебуває в безпеці. Чоловік під час обстрілу отримав тяжкі тілесні ушкодження: черепно-мозкову травму, проникаючі поранення грудної клітини та живота.

"Після деокупації правоохоронці провели огляд місця події та вилучили всі речові докази. Було встановлено місцезнаходження БМП з 30-міліметровою гарматою, з якої окупанти обстріляли автомобіль. Також було вилучено 10 гільз від крупнокаліберного озброєння", - додає пресслужба.

Що загрожує

Російського терориста було визнано винним за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, а також віддання наказу про вчинення таких дій, поєднаного з закінченим замахом на умисне вбивство, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Йому було призначено покарання у вигляді 15 років за ґратами.

"Строк відбуття засудженим покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання. Ідентифікація російських військовослужбовців, які причетні до воєнних злочинів в Харківській області, триває", - додає пресслужба.