Розстріляв авто та вбив цивільного: російському військовому оголосили про підозру

Офіс Генерального прокурора України (ОГПУ) оголосив про підозру російському військовому, який скоїв воєнний злочин. У березні 2022 року він разом зі спільниками з лав російської окупаційної армії розстріляв цивільне авто на Київщині та вбив мирного мешканця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ОГПУ.

"Військовослужбовцю ЗС РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", – сказано у повідомленні.

За даними слідства, у березні 2022 року механік-водій 2-го екіпажу танкової роти 212-го окружного навчального центру танкових військ Східного військового округу російської армії під час тимчасової окупації низки районів Київської області розстріляв цивільного. Злочин стався поблизу населеного пункту Мила Бучанського району на автодорозі Київ-Чоп.

Перебуваючи біля автозаправних станцій на автотрасі, військовий та його спільники з лав ЗС РФ відрили вогонь з автоматів по цивільному авто, яке рухалося з Києва у напрямку Житомира. Загалом по автомобілю здійснили щонайменше 63 постріли.

Після того, як автомобіль було розстріляно, підозрюваний підійшов перевірити, хто знаходиться всередині. Побачивши, що на водійському сидінні перебуває важко поранений цивільний чоловік, росіянин кілька разів вистрілив пораненому в голову, внаслідок чого той помер.

В прокуратурі додали, що триває збір доказів щодо причетності інших російських військових до вчинення воєнного злочину. Також їде встановлення осіб спільників підозрюваного.

Фото: підозрюваний у вбивстві цивільного російський військовий.