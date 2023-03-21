Розстріляв авто з людьми під Харковом. Встановлено ім'я командира РФ

За даними слідства, 23 червня 2022 року подружжя з Донецької області поїхало на власному автомобілі до міста Бахмут, щоб евакуювати літніх хворих батьків. Поблизу села Велика Комишуваха Ізюмського району їхній автомобіль розстріляли російські військові.

"Жінка намагалася врятувати чоловіка, проте окупанти продовжили обстріли. У цей час ЗСУ проводили аеророзвідку та зафіксували розстріл автівки. Розуміючи, що треба врятувати родину, вони відправили дрон із запискою "Йди за мною", - йдеться в повідомленні.

Побачивши коптер, жінка не розуміла, що їй робити, але пішла за ним, бо тільки так могла врятувати своє життя та життя чоловіка. Дрон привів її до місця дислокації українських військових.

"У цей час окупанти підійшли до розстріляної автівки та подумали, що чоловік помер. Вони скинули його тіло у траншею на узбіччі дороги", - додали в Офісі.

Чоловік понад 30 годин пролежав без тями. Потім він самотужки дійшов до бази ЗСУ.



Правоохоронці ідентифікували російського військового, жителя м. Москва, командира мотострілецького підрозділу ЗС РФ, який, керуючи БМП, застосувавши великокаліберний кулемет, розстріляв автомобіль з подружжям.

Завдяки радіоперехопленню встановлено, що під час телефонної розмови з дружиною підозрюваний, сміючись у слухавку, сказав: "Я человека сегодня убил"

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.