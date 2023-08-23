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Розстріляли цивільне авто в Бучі. П’ятьом російським десантникам повідомили про підозру

Фото: СБУ повідомила про підозру п’ятьом російським десантникам (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки України повідомила про підозру п’ятьом російським десантникам, які розстріляли авто з киянином під час окупації Бучі у Київській області. Всі вони є військовослужбовцями 98-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що на початку березня 2022 року старший лейтенант Микола Симов наказав своїм підлеглим розстріляти легковий автомобіль з мирним мешканцем Києва, який рухався трасою поблизу селища Здвижівка Бучанського району.

Унаслідок обстрілу 33-річний киянин загинув на місці.

Чоловік їхав передати речі першої необхідності своїм знайомим, які вже декілька днів перебували в окупації. Але до захопленого селища чоловік так і не дістався: росіяни розстріляли його авто перехресним вогнем з автоматичної зброї зі своїх позицій на узбіччі.

Щоб приховати злочин, російські військові закопали тіло у найближчому лісовому масиві.

За результатами слідчих дій правоохоронці встановили його місцезнаходження, провели судово-медичну експертизу та ідентифікували особу загиблого.

Розслідування встановило, що на момент злочину Симов був заступником командира 7-ї роти 3-го батальйону 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ.

А його підлеглі з 2-го взводу, які безпосередньо розстріляли цивільну автівку, це:

  • сержант Ілля Астахов - заступник командира взводу;
  • сержант Андрій Дворецький - командир відділення;
  • єфрейтор Руслан Харитонов - навідник-оператор;
  • рядовий Олег Бахмісов - стрілець.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім п’ятьом про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб встановити місцеперебування викритих воєнних злочинців і притягнути їх до відповідальності.

Також перевіряється інформація про можливу загибель Симова на війні в Україні. Його смерть не є підставою для припинення розслідування кримінального провадження, в якому фігурують інші учасники.

Нагадаємо, раніше генералу Росгвардії, який командує придушенням партизанського руху в Криму, повідомили про підозру.

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