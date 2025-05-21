Розстріляли в спину. ЗМІ дізналися нові деталі вбивства Портнова

За інформацією видання, чоловік із запізненням привіз двох своїх маленьких доньок до школи - було 09:15, хоч початок уроків - о 09:00. Коли Портнов їх відвів, він повертався до свого Mercedes E-класу, розмовляючи мобільним телефоном.

"Коли він перебував на парковці на вулиці Калле-де-Америка, менш ніж за три метри від машини, йому в спину вистрілив чоловік із частково прихованим обличчям, одягнений у спортивний костюм", - пише El Mundo.

Загалом було п'ять пострілів, останній - контрольний у голову. У цей час деякі батьки ще поверталися до своїх автівок на парковці, розташованій між школою та студентським гуртожитком.

Що було після вбивства

Першою до мертвого чоловіка підійшла жінка, яка покликала на допомогу і почала кричати. Потім на вулицю вийшли студенти сусіднього гуртожитку, які добре чули постріли. Один із них зателефонував у поліцію і на номер 112.

"Було п'ять або шість пострілів", - сказав журналістам один з очевидців.

Медики після прибуття на місце змогли лише констатувати смерть чоловіка від вогнепальних поранень, несумісних із життям.

Двоє поліцейських, які прибули на місце події, одразу повідомили про те, що трапилося, керівництву школи і спробували розшукати матір двох дівчаток - батьки були в розлученні.

Поліція розшукує щонайменше двох чоловіків, які, як повідомили джерела El Mundo, брали участь у вбивстві.

За словами свідків, кілер, який розстріляв Портнова, був одягнений у синій спортивний костюм і носив поясну сумку. Після злочину йому допоміг спільник, який, імовірно, чекав його на мотоциклі.

Також є припущення, що стрілець утік у напрямку мадридського району Каса-де-Кампо, там поліція вже розгорнула пошукову операцію.