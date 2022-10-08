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Розстріляли у погребі. У Куп'янську-Вузловому окупанти стратили сім'ю, - прокуратура

Фото: у Куп'янську-Вузловому окупанти стратили сім'ю (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Руслан Гаращенко

У Куп'янську-Вузловому Харківської області російські війська у середині вересня розстріляли родину. Страту окупанти влаштували у погребі домоволодіння мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Фото: окупанти стратили сім'ю на Харківщині (t.me/prokuratura_kharkiv)

"У смт Куп'янськ-Вузловий у середині вересня російські військові розстріляли у погребі домоволодіння чотирьох мирних мешканців. Серед них 73-річна жінка, її онук та невістка", - розповіли у прокуратурі.

Зазначається, що тіла виявили із ознаками насильницької смерті. У всіх цивільних - кульові поранення в області грудної клітки та голови. Також під час огляду приміщення слідчі знайшли гільзи від автомата Калашнікова.

"Загиблих поховали родичі та сусіди на території домоволодінь. Наразі трупи направлені для проведення судово-медичної експертизи", - повідомили у відомстві.

Прокурори відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК).

Нагадаємо, кілька днів тому правоохоронці виявили два тіла закатованих чоловіків у цеху з виготовлення цегли у селищі Куп'янськ-Вузловий.

Також минулого тижня у Куп'янському районі виявили тіла п'ятьох цивільних. Вони ще у травні намагалися евакуюватися до Харкова, але загинули, вибухнувши на російській міні.

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Харків