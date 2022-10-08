Розстріляли у погребі. У Куп'янську-Вузловому окупанти стратили сім'ю, - прокуратура

Фото: окупанти стратили сім'ю на Харківщині (t.me/prokuratura_kharkiv)

"У смт Куп'янськ-Вузловий у середині вересня російські військові розстріляли у погребі домоволодіння чотирьох мирних мешканців. Серед них 73-річна жінка, її онук та невістка", - розповіли у прокуратурі.

Зазначається, що тіла виявили із ознаками насильницької смерті. У всіх цивільних - кульові поранення в області грудної клітки та голови. Також під час огляду приміщення слідчі знайшли гільзи від автомата Калашнікова.

"Загиблих поховали родичі та сусіди на території домоволодінь. Наразі трупи направлені для проведення судово-медичної експертизи", - повідомили у відомстві.

Прокурори відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК).