Розстріляли лікарню у Тростянці. ДБР оголосило у розшук російських танкістів

ДБР оголосило у розшук російських танкістів, які під час окупації Тростянця Сумської області розстріляли місцеву лікарню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
Під час документування злочинів російських військових у Тростянці Сумської області ДБР вдалося встановити військовослужбовців з 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії. Вони фактично впритул розстріляли приміщення районної лікарні.
Під'їхавши до будівлі, командир Т-72, уродженець республіки Татарстан Петро Смирнов наказав підлеглому прямим наведенням стріляти по медичній установі. Постріл осколково-фугасним снарядом зробив інший росіянин - Айнур Мухаметханов.
Раніше ми писали, що прокурори встановили військовослужбовця РФ, який наказав обстрілювати з танка лікарню в Тростянці Сумської області 18 березня.
Як повідомлялося, українські військові повністю звільнили Тростянець у Сумській області від російських загарбників 26 березня.
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