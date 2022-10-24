Розстріляли лікарню у Тростянці. ДБР оголосило у розшук російських танкістів

Під час документування злочинів російських військових у Тростянці Сумської області ДБР вдалося встановити військовослужбовців з 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії. Вони фактично впритул розстріляли приміщення районної лікарні.

Під'їхавши до будівлі, командир Т-72, ​​уродженець республіки Татарстан Петро Смирнов наказав підлеглому прямим наведенням стріляти по медичній установі. Постріл осколково-фугасним снарядом зробив інший росіянин - Айнур Мухаметханов.

Під обстрілами опинилися як медичні працівники, так і пацієнти, у тому числі вагітні жінки. Саме в момент атаки на лікарню одна з породіль народжувала двійнят. Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо військових. Обвинувальний акт направлено до суду, а військовослужбовців Росії оголошено у розшук.

Їх звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Санкція статті передбачає покарання як позбавлення волі до 12 років. Процесуальне керівництво здійснює Сумська обласна прокуратура. Втікаючи із Сумської області, російські військові покинули свій танк. ЗСУ його відремонтували і сьогодні він бере активну участь у бойових діях.