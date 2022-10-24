ua ru
Пн, 24 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Розстріляли лікарню у Тростянці. ДБР оголосило у розшук російських танкістів

Новость на русском →
Київ, Понеділок 24 жовтня 2022 16:25
Розстріляли лікарню у Тростянці. ДБР оголосило у розшук російських танкістів Фото: ДБР оголосило у розшук танкістів РФ, які стріляли по лікарні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

ДБР оголосило у розшук російських танкістів, які під час окупації Тростянця Сумської області розстріляли місцеву лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Під час документування злочинів російських військових у Тростянці Сумської області ДБР вдалося встановити військовослужбовців з 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії. Вони фактично впритул розстріляли приміщення районної лікарні.

Під'їхавши до будівлі, командир Т-72, ​​уродженець республіки Татарстан Петро Смирнов наказав підлеглому прямим наведенням стріляти по медичній установі. Постріл осколково-фугасним снарядом зробив інший росіянин - Айнур Мухаметханов.

Розстріляли лікарню у Тростянці. ДБР оголосило у розшук російських танкістів Під обстрілами опинилися як медичні працівники, так і пацієнти, у тому числі вагітні жінки. Саме в момент атаки на лікарню одна з породіль народжувала двійнят. Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо військових. Обвинувальний акт направлено до суду, а військовослужбовців Росії оголошено у розшук.

Розстріляли лікарню у Тростянці. ДБР оголосило у розшук російських танкістів Їх звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Санкція статті передбачає покарання як позбавлення волі до 12 років. Процесуальне керівництво здійснює Сумська обласна прокуратура. Втікаючи із Сумської області, російські військові покинули свій танк. ЗСУ його відремонтували і сьогодні він бере активну участь у бойових діях.

Раніше ми писали, що прокурори встановили військовослужбовця РФ, який наказав обстрілювати з танка лікарню в Тростянці Сумської області 18 березня.

Як повідомлялося, українські військові повністю звільнили Тростянець у Сумській області від російських загарбників 26 березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область ДБР Вторгнення Росії до України Тростянец
NEWS
ЗСУ наступають у районі Кремінної та Сватового, ведуться бої під Бахмутом: мапи фронту від ISW
ЗСУ наступають у районі Кремінної та Сватового, ведуться бої під Бахмутом: мапи фронту від ISW
DAILY
Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему