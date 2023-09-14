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Розстріляли в Бучі чоловіка через одяг. Встановлено особи ще чотирьох окупантів

Фото: наслідки російської окупації в Бучі (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

Встановлено особи ще чотирьох російських терористів, які причетні до вбивств цивільних під час окупації Бучі Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Згідно з даними правоохоронцями, 27 лютого 2022 року, під час окупації Бучі, терористи розстріляли 26-річного охоронця супермаркету, який не мав зброї й не брав участі в бойових діях.  

"Того дня колона російської військової техніки рухалася у напрямку міста Ірпінь по вулиці Вокзальній у місті Буча. У цей час лейтенант, старший офіцер першої самохідно-артилерійської батареї цієї батальйонно-тактичної групи, по радіозв’язку повідомив: "Усі, хто в чорному - вороги" тим самим віддавши своїм підлеглим наказ ідентифікувати осіб у чорному одязі як ворогів", - пояснює пресслужба. 

Фото: встановлено особистості російських терористів (t.me/UA_National_Police)

Зазначається, що окупанти розстріляли беззбройного охоронця, який був одягнутий у чорний одяг з написом "Охорона-Новус". Чоловік зміг дістатись до свого місця роботи, щоб сховатись, однак помер від поранень, коли колеги намагались надати йому допомогу. 

" Наразі встановлено ще чотирьох військових, які брали участь у розстрілі, а саме: двох командирів, заряджаючого та члена екіпажу самохідної артилерійської гармати 2С9 "Нона-С", - додає поліція

Звірства в Бучі

Окупація російськими терористами Бучі супроводжувалась викраденнями, тортурами, ґвалтуваннями, у тому ж числі дітей й мародерствами. 

Україна назвала події в Бучі геноцидом українців та закликала Міжнародний кримінальний суд розслідувати це. Влада країни-терориста заперечує будь-які правопорушення та називає докази "провокацією чи постановою".

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