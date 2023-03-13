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Розстріл військового росіянами. Захисник був громадянином Молдови

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Кишинів, Понеділок 13 березня 2023 12:23
Розстріл військового росіянами. Захисник був громадянином Молдови Фото: вбитий росіянами військовий Олександр Мацієвський (t.me/SBUkr)
Автор: Наталія Юрченко

Військовий Олександр Мацієвський, якого окупанти розстріляли після слів "Слава "Україні", був громадянином Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker

Відповідну заяву зробило Міністерство закордонних справ та євроінтеграції Молдови.

"Міністерство рішуче засуджує вбивство громадянина Молдови, яке можна розцінювати як військовий злочин та грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Ми підтверджуємо тверду позицію Молдови, яка засуджує жорстоку війну Росії проти України. Наша країна, як і раніше, віддана підтримувати Україну в її зусиллях щодо повернення регіону до миру та стабільності", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві висловили співчуття сім'ї та близьким загиблого громадянина Молдови.

Нагадаємо, вчора СБУ остаточно підтвердила ім'я українського захисника, якого російські окупанти у полоні розстріляли після слів "Слава Україні".

Загиблим військовим виявився снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

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