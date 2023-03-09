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Розстріл військового. Ім'я бійця остаточно ще не встановили, - Єрмак

Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук, Мілан Лєліч

Ім'я розстріляного росіянами українського військового, відео з яким нещодавно з'явилося в мережі, остаточно не встановлено.

Про це на спілкуванні з журналістами розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна.

"Зараз відбуваються експертизи для того, щоб ім'я розстріляного військового було остаточно верифіковано. Коли це станеться, з остаточною відповідною інформацією вийде генпрокурор або глава СБУ", - сказав він.

Нагадаємо, 6 березня соцмережами почало ширитись відео, на якому український військовий, котрий потрапив у полон до окупантів, каже: "Слава Україні". Відразу після цих слів загарбники розстріляли українця.

Після публікації відео 30-та бригада заявила, що це їхній боєць Тимофій Шадура. Але заступник глави Міноборони Ганна Маляр зазначала, що це попередня інформація і точна особо загиблого все ще встановлюється.

При цьому вчора регіональне управління Сил ТрО "Північ" ЗСУ повідомило, що українським захисником, якого розстріляли російські військові, міг бути - боєць 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що відправив відео з розстрілом бійця міжнародним партнерам.

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Андрій ЄрмакВійна Росії проти України