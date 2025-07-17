Розстріл військових на полігоні у Чернігівській області: у ЗСУ зробили офіційну заяву

Курсант на полігоні у Чернігівській області вбив двох військових. У ЗСУ заявили, що командування військової частини сприяє проведенню слідства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Оперативного командування "Північ" ЗСУ.
"16 липня 2025 року на одному з тренувальних полігонів Сухопутних військ ЗСУ під час виконання вправ з бойової стрільби курсант здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в бік інструкторів-викладачів, у результаті чого двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям", - зазначили у ЗСУ.
Повідомляється, що за фактом вчинення кримінального правопорушення Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство"). Підозрюваний перебуває під вартою.
Командування військової частини, де стався інцидент, усіляко сприяє проведенню слідства. Військова служба правопорядку Збройних Сил України також залучена до забезпечення належного розслідування обставин події.
Раніше стало відомо, що курсант на території навчального центру з автоматичної зброї застрелив двох військовослужбовців, його затримали.
У поліції Чернігівської області повідомили, що вчора, 16 липня, надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців.
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