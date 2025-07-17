Розстріл військових на полігоні у Чернігівській області: у ЗСУ зробили офіційну заяву

Курсант на полігоні у Чернігівській області вбив двох військових. У ЗСУ заявили, що командування військової частини сприяє проведенню слідства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Оперативного командування "Північ" ЗСУ.

"16 липня 2025 року на одному з тренувальних полігонів Сухопутних військ ЗСУ під час виконання вправ з бойової стрільби курсант здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в бік інструкторів-викладачів, у результаті чого двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям", - зазначили у ЗСУ.

Повідомляється, що за фактом вчинення кримінального правопорушення Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство"). Підозрюваний перебуває під вартою.

Командування військової частини, де стався інцидент, усіляко сприяє проведенню слідства. Військова служба правопорядку Збройних Сил України також залучена до забезпечення належного розслідування обставин події.