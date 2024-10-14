Розстріл військових в Курській області та плани Байдена прилетіти в Берлін: новини за вихідні

Російські окупанти стратили групу українських полонених у Курській області. А президент США Джо Байден вирішив відвідати Німеччину.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Новини за 12 жовтня:
В ISW пояснили причини і завдання контратак армії РФ у Курській області;
Партизани розвідали Інститут ядерної енергетики РФ в Криму.
Новини за 13 жовтня:
Росіяни активно використовують Starlink у війні проти України;
Росіянин влаштував диверсію на фронті, знищивши важливу техніку окупантів.
В неділю, 13 жовтня, стало відомо про ймовірну страту дев'ятьох українських воїнів у Курській області.
Аналітики сервісу DeepState, посилаючись на джерела у першій окремій танковій бригаді, заявили, що у районі села Зелений Шлях 10 жовтня росіяни вбили українських полонених.
За словами аналітиків, бійці йшли на позиції, вважаючи, що будуть у відносному тилу. Воїнам довелося вступити в бій, а потім здатися у полон, оскільки у них був обмежений боєкомплект.
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернулися до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, а глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів та Міжнародний кримінальний суд відреагувати на дії росіян.
Президент США Джо Байден хоче надолужити свій візит до Німеччини наступного тижня.
Зауважимо, що Байден хотів приїхати до Німеччини 10 жовтня і залишитися на кілька днів. Проте незадовго до цього Білий дім скасував поїздку.
РБК-Україна повідомляло, чи буде "Рамштайн" під час візиту Байдена в Німеччину.
За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, Україна готова допомогти Франції створити тренувальний центр для підготовки операторів БПЛА.
Це буде кроком в обміні досвідом у сфері дронів.
Український президент Володимир Зеленський провів європейське турне та розповів, що після нього отримає Україна.
"Оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні - це все результати візиту в Лондон, Париж, Рим і Берлін", - пояснив президент.
Детальніше про результат візитів, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Туреччина отримала від Німеччини "зелене світло" на закупівлі винищувачів Eurofighter.
Наразі для подальших перемовин до країни прибула технічна делегація.
Від ранку неділі у соцмережах з'явилися відео, на яких гендиректор відомої компанії-виробника вікон Steko у Дніпрі образив представника ТЦК.
На опублікованих кадрах бізнесмен сказав військовослужбовцю, що його справа "копати".
Детальніше про подальший розвиток сутички, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Надвечір 13 жовтня "Хезболла" випустила по Ізраїлю 3 безпілотники. Два безпілотники були збиті поблизу Хайфи, а третій влучив у зібрання ізраїльтян біля Біньяміни.
За даними медиків, кількість поранених під час нападу безпілотника в районі Біньяміна перевищила показник в 60 осіб.
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