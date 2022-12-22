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Розстріл за відмову "голосувати": в Херсоні затримали колаборантку з "Партії регіонів"

Фото: в Херсоні затримали колаборантку з "Партії регіонів" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки затримала у Херсоні колаборантку з "Партії регіонів". Під час окупації міста вона погрожувала жителям розстрілом за відмову "голосувати" на псевдореферендумі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, зловмисницею виявилась жителька Херсона, яка входила до складу місцевого осередку "Партії регіонів".

Фото: в Херсоні затримали колаборантку з "Партії регіонів" (ssu.gov.ua)

"Після захоплення міста вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом і запропонувала свою допомогу у війні проти України. За це отримала російський паспорт і "призначення" до лав окупаційної адміністрації РФ. Там вона очолила створену агресором "дільничну виборчу комісію", - йдеться в повідомленні.

Так, колаборантка виконувала завдання Москви щодо організації та проведення псевдореферендуму у тимчасово захопленій частині півдня України.

"Для цього вона розгорнула широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту на території одного з районів міста. Зловмисниця особисто закликала людей прийти на "дільниці" і "проголосувати" на користь країни-агресора", - розповіли в СБУ.

Крім цього, зрадниця особисто обходила домівки і вимагала від людей поставити потрібну "відмітку в бюлетенях".

"У разі відмови одразу "зверталась" до озброєних рашистів, які її супроводжували. У таких випадках окупанти вривалися в оселі громадян і погрожували розстрілом", - зазначають в СБУ.

Але, після звільнення Херсона колаборантка намагалась бути "непомітною" і таким чином уникнути правосуддя. Однак, силовики викрили її та затримали.

У зловмисниці знайшли російський паспорт і партійний квиток проросійської партії.

СБУ повідомила фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст.111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за змовою групою осіб) ККУ.

А суд вже обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно СБУ в Херсонській області викрила зрадника, який допомагав окупантам налагоджувати подачу води до військових баз РФ у Криму.

Додамо, також правоохоронці в Херсонській області викрили колаборанта, який сприяв окупації регіону.

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