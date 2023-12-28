Розстріл українських полонених під Роботиним: прокуратура назвала ймовірних підозрюваних

До розстрілу українських військовополонених у Запорізькій області можуть бути причетні окупанти з 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ. Вона також відома як "Псковська десантна дивізія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрія Бєлоусова в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, імена загиблих українських військових встановили та верифікують. Вони будуть оприлюднені згодом. У Офісі генпрокурора поки не коментують, де зараз знаходяться тіла полеглих захисників.

Також прокуратура встановила ймовірних підозрюваних, які причетні до розстрілу українських полонених.

"Ми маємо припущення вважати, що до здійснення цього злочину має відношення 76-а десантна дивізія Російської Федерації. Але ці дані ми наразі перевіряємо. Ця дивізія вже відома воєнними злочинами, які вчинялися в Україні, зокрема у Київській області", - сказав Бєлоусов.

Він зазначив, що відео зі стратою бійців потрапило до Офісу генпрокурора 16 грудня, тоді ж, ймовірно, і був вчинений розстріл. Того ж дня правоохоронці розпочали розслідування.

Бєлоусов додав, що у такій поведінці російських військових у Запорізькій області є системність. Раніше там було зафіксовано, що росіяни використовують українських полонених як живий щит. Він припускає, що російське командування може інструктувати своїх підлеглих, оскільки точно знає про їхні діяння.

Що відомо про розстріл українських полонених

Нещодавно Офіс генпрокурора повідомив про черговий терористичний акт російських загарбників. Відомо, що під час бойового зіткнення з українськими бійцями поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області окупанти взяли у полон трьох українських захисників.

Росіяни розстріляли українських військовополонених. Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).