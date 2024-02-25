Розстріл українських полонених росіянами. Прокуратура почала розслідування

Що кажуть прокурори

Як повідомили у прес-службі, прокурори вже розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 24 лютого 2024 року в одному з Тelegram-каналів було опубліковано відеозапис, на якому російські військові під час штурму позицій ЗСУ між селами Іванівське та Хромове Донецької області розстрілюють 7 полонених українських військовослужбовців.

На записі видно, що росіяни спочатку наказують нашим захисникам вийти з окопу. Зібравши оборонців в одному місці та відійшовши на декілька метрів вони випускають по них автоматні черги.

"Військові держави-агресора умисно добили поранених та беззбройних українських воїнів, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права", - повідомили в прокуратурі.

Що відомо про ролик із розстрілом, який поширюють в мережі

Раніше на даний відеозапис відреагував український омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, росіяни мали взяти в полон поранених українських бійців, надати їм допомогу, а потім повернути в рамках обміну полоненими.

"У нас була можливість комунікувати з російською стороною. Ми попередньо домовилися, що поранених українських військових офіційно візьмуть в полон, нададуть їм допомогу, а потім повернуть через процедуру обміну. На жаль, російська сторона вкотре показала, що будь-які домовленості можуть не виконуватися", - пояснив він.

Розстріл полонених в Авдіївці

Після виходу ЗСУ з Авдіївки стало відомо, що російські військові розстріляли декількох полонених українських воїнів. Це сталося на позиції "Зеніт". Після цього росіяни опублікували в мережі відео з тілами розстріляних бійців.

Коли про це стало відомо, омбудсмен Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН з вимогою провести розслідування обставини розстрілу українських військовополонених в Авдіївці.

"Закликаю весь цивілізований світ об’єднатися і посилити тиск на країну-терориста, бо для Росії не існує законів і домовленостей. Вони сприймають лише силу", - заявляв він.

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