Розстріл українських полонених: омбудсмен вимагає зафіксувати злочин РФ

Омбудсмен зауважив, що на відео, що шириться мережею, чітко видно, що беззбройні українські військові виходять зі зруйнованої будівлі та здаються у полон, але росіяни їх безжально розстрілюють.

"За попередньою інформацією це трапилося неподалік села Пʼятихатки 13 березня. Ці дії російських військових порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими та норми МГП", - наголосив Лубінець

Він розповів, що, як омбудсман України вже відправив листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об’єднаних Націй.

"Ці організації мають зафіксувати злочин. Акцентую, що такі розстріли - це не поодинокий випадок, а системна політика РФ, яка заохочується на найвищому рівні! Тому необхідно не просто задокументувати такі випадки, а ретельно їх розслідувати та притягнути злочинців до відповідальності", - підкреслив він.

Водночас омбудсмен висловив вдячність іноземним журналістам, які поширили цю інформацію в медіа інших держав.