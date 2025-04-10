Розстріл українських полонених: омбудсмен вимагає зафіксувати злочин РФ
Росіяни розстріляли чотирьох беззбройних українських полонених. Це грубе порушення Женевської конвенції та міжнародного права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена Дмитра Лубінця.
Омбудсмен зауважив, що на відео, що шириться мережею, чітко видно, що беззбройні українські військові виходять зі зруйнованої будівлі та здаються у полон, але росіяни їх безжально розстрілюють.
"За попередньою інформацією це трапилося неподалік села Пʼятихатки 13 березня. Ці дії російських військових порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими та норми МГП", - наголосив Лубінець
Він розповів, що, як омбудсман України вже відправив листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об’єднаних Націй.
"Ці організації мають зафіксувати злочин. Акцентую, що такі розстріли - це не поодинокий випадок, а системна політика РФ, яка заохочується на найвищому рівні! Тому необхідно не просто задокументувати такі випадки, а ретельно їх розслідувати та притягнути злочинців до відповідальності", - підкреслив він.
Водночас омбудсмен висловив вдячність іноземним журналістам, які поширили цю інформацію в медіа інших держав.
Розстріл українських військових
The Associated Press вдалося отримати два відео, що фіксують страту чотирьох українських військових у селі П’ятихатки на півдні України.
Відео були зняті окремо українським та російським дронами. На них видно, що військовополонені під дулами автоматів вийшли зі зруйнованого будинку, піднявши руки в знак капітуляції, і лягли обличчям вниз на траву.
Однак після цього йдуть дуже версії того, що сталося далі. Детальніше про різницю в відео з обох сторін, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Варто зазначити, що на таку жорстокість з боку РФ відреагували в Міністерстві закордонних справ України. Речник Георгій Тихий підкреслив, що кожна така страта лише підтверджує, що Україна має справу зі звірами.
"Ці страти не лише показують, що ми маємо справу зі звірами. Вони також демонструють, що російська армія - це зборище дегенератів", - заявив він.
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