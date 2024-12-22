Розстріл росіянами українських полонених: у 110 бригаді розповіли деталі злочину РФ

Інформацію про те, що ворог стратив бійців 110 окремої механізованої бригади, виданню підтвердив і пресофіцер 111 ОМБр імені Марка Безручка Іван Сєкач. За його словами, російські загарбники розстріляли чотирьох бійців бригади в районі Времівського виступу.

"На їх позиції було шість людей. Почався артобстріл. З їхньої доповіді знаємо, що двоє військовослужбовців загинули від обстрілу. Четверо опинились в оточенні", - розповів військовий.

Іван Сєкач додав, що про розстріл у бригаді дізнались із перехоплених російських розмов. Крім того, вдались знайти відео з дрона, який зафіксував момент військового злочину РФ.

Як повідомив пресофіцер 110 бригади, командири російської армії віддають наказ на розстріл українських полонених, щоб не зменшувати темпи наступу.

"Всі офіційно подані як безвісти зниклі, бо доступу до тіла поки немає", - резюмував Сєкач.