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Розстріл росіянами українських полонених: у 110 бригаді розповіли деталі злочину РФ

Неділя 22 грудня 2024 17:37
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Розстріл росіянами українських полонених: у 110 бригаді розповіли деталі злочину РФ Фото: командири РФ дають наказ про розстріл, щоб не зменшувати темпів наступів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні 110 ОМБр опублікувала відео, на якому росіяни розстріляли чотирьох українських військових, які здались в полон. Злочин було скоєно на Времівському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Донбас".

Інформацію про те, що ворог стратив бійців 110 окремої механізованої бригади, виданню підтвердив і пресофіцер 111 ОМБр імені Марка Безручка Іван Сєкач. За його словами, російські загарбники розстріляли чотирьох бійців бригади в районі Времівського виступу.

"На їх позиції було шість людей. Почався артобстріл. З їхньої доповіді знаємо, що двоє військовослужбовців загинули від обстрілу. Четверо опинились в оточенні", - розповів військовий.

Іван Сєкач додав, що про розстріл у бригаді дізнались із перехоплених російських розмов. Крім того, вдались знайти відео з дрона, який зафіксував момент військового злочину РФ.

Як повідомив пресофіцер 110 бригади, командири російської армії віддають наказ на розстріл українських полонених, щоб не зменшувати темпи наступу.

"Всі офіційно подані як безвісти зниклі, бо доступу до тіла поки немає", - резюмував Сєкач.

Нагадаємо, що на черговий російський злочин відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що повідомить про цей факт ООН та МКЧХ.

"Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом!" - закликав він.

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