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Розстріл полоненого не єдиний. Україна має свідчення про інші страти беззбройних військових

Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна має свідчення про випадки страт російськими окупантами наших беззбройних військовополонених на додаток до розстрілу Олександра Мацієвського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Розстріл російськими військовими українського полоненого Олександра Мацієвського після фрази "Слава Україні", на жаль, непоодинокий випадок на цій жахливій загарбницькій війні", - написав він.

Так, Україна має дані про інші страти росіянами беззбройних українських військовополонених. Про це стало відомо з джерел омбудсмена у силових структурах, а згодом опубліковано в медіа.

За словами Лубінця, окупанти розстрілюють відкрито та цинічно - за згоди командирів і з впевненістю, що уникнуть покарання.

"Вкотре переконуємося, що для Росії не існує Женевських конвенцій та норм міжнародного гуманітарного права. Окупанти систематично скоюють воєнні злочини, порушуючи закони та звичаї війни", - написав він.

При цьому омбудсмен додав, що Україна інформує міжнародну спільноту про кожний такий злочин, оскільки притягнення РФ до відповідальності - не лише мета, а й обов’язок всього цивілізованого світу.

Нагадаємо, 6 березня мережу сколихнуло відео, на якому росіяни розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".

СБУ встановила особу українського військового, якого розстріляли росіяни. Ним виявився Олександр Мацієвський. Пізніше Зеленський присвоїв його звання "Героя України".

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Дмитро Лубінець