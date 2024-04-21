Розстріл поліцейських. З'явилося відео затримання нападників

Нацполіція показала відео затримання чоловіків, яких підозрюють у нападі на поліцейських у Вінницькій області. В результаті нападу один поліцейський загинув, а ще один - отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.
"В результаті складної та успішної поліцейської операції нападники були затримані. Вони переховувались у покинутій будівлі на території Одеської області і мали намір виїхати за кордон України", - розповіли в Нацполіції.
Поліцейські також розшукали автомобіль нападників. В автомобілі знайшли та вилучили скривавлений одяг, взуття фігурантів, документи та інші речові докази.
"Затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати. Проте, чи це так, встановлює слідство", - додали в Нацполіції.
У суботу, 20 квітня, двоє військовослужбовців - батько та син - напали на патруль поліції, який зупинив їхній автомобіль для перевірки в комендантську годину. Після того, як один з правоохоронців попросив відкрити ящик в багажнику автомобіля, один з чоловіків напав на нього та почав бити. Також сталася стрілянина, в результаті якої інший поліцейський загинув, а один з нападників отримав поранення.
Після скоєного нападники втекли на автомобілі. Автомобіль правоохоронці розшукали ще вчора. А нападників затримали сьогодні в Одеській області.
Детальніше про напад на поліцейських у Вінницькій області, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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