Розстріл поліцейських. З'явилося відео затримання нападників

"В результаті складної та успішної поліцейської операції нападники були затримані. Вони переховувались у покинутій будівлі на території Одеської області і мали намір виїхати за кордон України", - розповіли в Нацполіції.

Поліцейські також розшукали автомобіль нападників. В автомобілі знайшли та вилучили скривавлений одяг, взуття фігурантів, документи та інші речові докази.

"Затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати. Проте, чи це так, встановлює слідство", - додали в Нацполіції.