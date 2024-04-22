Розстріл поліцейських. Військовим повідомлено про підозру у дезертирстві

Військовослужбовцям, яких підозрюють у нападі на поліцейських у Вінницькій області, оголосили про підозру у дезертирстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як пише пресслужба, ДБР повідомило фігурантам про підозру у дезертирстві.

Зокрема перевіряється інформація про викрадення затриманими вибухівки та зброї з підрозділу їх військової частини.

Напад на поліцейських у Вінницькій області

Згідно з даними слідства, 19 квітня, військовослужбовці: батько й син - самовільно покинули військову частину в Одеській області й викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним з них.

Близько о 2 годині ночі 20 квітня, фігуранти відкрили вогонь по правоохоронцям у Вінницькій області та втекли з місця подій. Вже на наступний день, 21 квітня, їх було затримано в селі Липецьке Подільського району Одеської області.

Національна поліція України проводить розслідування за ст. 348 - вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу. ДБР, зі свого боку, повідомило про підозру у дезертирстві зі зброєю, здійснену в умовах воєнного стану - ч. 4 ст. 408 КК України.

"Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу їм у вигляді тримання під вартою", - додає ДБР.

Усі подробиці нападу на поліцейських у Вінницькій області, - читайте в матеріалі РБК-Україна.