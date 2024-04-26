Розстріл поліцейських у Вінницькій області: підозрюваних переховували двоє військових

Одного з військовослужбовців, які допомагали підозрюваним переховуватись - затримано.

Як пояснює ДБР, 20 квітня, після подій у Вінницькій області, нападники вирішили втекти за кордон й звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. Один із них також самовільно покинув військову частину в Одеській області.

"Не зважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший - поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам", - відзначає ДБР.

Вже, як й згадувалось вище, 24 квітня, одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних, а також самовільно покинув військову частину - затримано.

Що загрожує військовослужбовцям

Військовослужбовцям повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 396 Кримінального кодексу України (ККУ) за приховування тяжкого злочину. Зокрема іншому також повідомили про підозру за ч. 5 ст. 407 ККУ через самовільне залишення військової частини.

Напад на поліцейських у Вінницькій області

19 квітня військовослужбовці: батько та син - покинули самовільно військову частину та викрали табельний пістолет. На наступний день вони відкрили вогонь по правоохоронцях у Вінницькій області після чого втекли з місця подій. Їх затримали вже на наступний день, 21 квітня.

Обом військовим суд пізніше обрав запобіжний захід у вигляді арешту.

Як розповідав керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк, правоохоронці виявили в одній з водойм близько 100 гранат й 25 тисяч патронів до стрілецької зброї, які затримані викинули після нападу на поліцейських.