UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Розстріл поліцейських у Вінницькій області: підозрюваних переховували двоє військових

Фото: викрито військових, які переховували підозрюваних у розстрілі поліцейських у Вінницькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Викрито військовослужбовців, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських у Вінницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідувань (ДБР).

Одного з військовослужбовців, які допомагали підозрюваним переховуватись - затримано. 

Як пояснює ДБР, 20 квітня, після подій у Вінницькій області, нападники вирішили втекти за кордон й звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. Один із них також самовільно покинув військову частину в Одеській області. 

"Не зважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший - поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам", - відзначає ДБР. 

Вже, як й згадувалось вище, 24 квітня, одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних, а також самовільно покинув військову частину - затримано. 

Що загрожує військовослужбовцям 

Військовослужбовцям повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 396 Кримінального кодексу України (ККУ) за приховування тяжкого злочину. Зокрема іншому також повідомили про підозру за ч. 5 ст. 407 ККУ через самовільне залишення військової частини. 

Напад на поліцейських у Вінницькій області

19 квітня військовослужбовці: батько та син - покинули самовільно військову частину та викрали табельний пістолет. На наступний день вони відкрили вогонь по правоохоронцях у Вінницькій області після чого втекли з місця подій. Їх затримали вже на наступний день, 21 квітня. 

Обом військовим суд пізніше обрав запобіжний захід у вигляді арешту.

Як розповідав керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк, правоохоронці виявили в одній з водойм близько 100 гранат й 25 тисяч патронів до стрілецької зброї, які затримані викинули після нападу на поліцейських. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницька областьДБР