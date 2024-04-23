Розстріл поліцейських у Вінницькій області. У військових було 100 гранат і 25 тисяч патронів

"У водоймі, в якій зловмисники залишили боєприпаси, було знайдено дотепер близько 100 гранат, а також близько 100 запалів до них і близько 25 тисяч набоїв до стрілецької зброї калібру 5.45. Це попередні дані, зараз слідчі ще проводять огляд місця подій та описують все інше майно", - розповів Рихлюк.

За його словами, затримані розповіли, що ці боєприпаси вони перевозили до свого будинку у Вінницькій області.

Напад на поліцейських у Вінницькій області

19 квітня військовослужбовці: батько та син - самовільно покинули військову частину в Одеській області. Зокрема вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним з них.

20 квітня військові відкрили вогонь по правоохоронцях у Вінницькій області та втекли з місця подій. Їх затримали вже на наступний день, 21 квітня.

Обом військовим суд пізніше обрав запобіжний захід у вигляді арешту.

Усі подробиці нападу на поліцейських у Вінницькій області, - читайте в матеріалі РБК-Україна.