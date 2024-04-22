Розстріл поліцейських у Вінницькій області: одному з підозрюваних обрали запобіжний захід

Напад на поліцейських

Нагадаємо, 20 квітня стало відомо, що невідомі вночі напали на поліцейських, які хотіли перевірити їхній автомобіль. Зловмисники втекли з місця злочину. Внаслідок стрілянини один поліцейський загинув, а другий отримав поранення.

Для затримання злочинців було оголошено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронцям вдалося зловити зловмисників наступного дня, 21 квітня, в Одеській області . Ними виявилися двоє військових - батько та його син.

Як обіцяв раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, сьогодні, 22 квітня, планувалося обрати запобіжний захід двом підозрюваним.

Усі деталі інциденту - у матеріалі РБК-Україна.

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