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Розстріл поліцейських у Вінницькій області: одному з підозрюваних обрали запобіжний захід

Фото: затримання підозрюваних у розстрілі поліцейських (Facebook Івана Виговського)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Вінницький міський суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у нападі на поліцейських у Вінницькій області у вигляді арешту.

Про це РБК-Україна розповіли джерела у Національній поліції України.

За інформацією джерел, йдеться про 52-річного Валерія Василаке. Він є батьком другого підозрюваного Віталія Василаке.

Суд вирішив не надавати підозрюваному права внести заставу, щоб вийти із слідчого ізолятора.

 

Напад на поліцейських

Нагадаємо, 20 квітня стало відомо, що невідомі вночі напали на поліцейських, які хотіли перевірити їхній автомобіль. Зловмисники втекли з місця злочину. Внаслідок стрілянини один поліцейський загинув, а другий отримав поранення.

Для затримання злочинців було оголошено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронцям вдалося зловити зловмисників наступного дня, 21 квітня, в Одеській області . Ними виявилися двоє військових - батько та його син.

Як обіцяв раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, сьогодні, 22 квітня, планувалося обрати запобіжний захід двом підозрюваним.

Усі деталі інциденту - у матеріалі РБК-Україна.

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Вінницька областьСудПоліцейські