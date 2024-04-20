Розстріл поліцейських. У Вінницькій області знайшли автомобіль нападників, там були боєприпаси

Розстріл поліцейських у Вінницькій області

В ніч на 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області двоє чоловіків напали на поліцейських, застреливши одного з них. Після цього нападники втекли з місця злочину на автомобілі. В результаті нападу загинув 20-річний патрульний Максим Зарецький.

Наразі встановлено, що нападники є військовослужбовцями однієї з військових частин Сухопутних військ.

Детальніше про напад на поліцейських та про те, що відомо про нападників, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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