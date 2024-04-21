Розстріл поліцейських. Поліція затримала підозрюваних, їм загрожує довічне

"Завдяки злагодженій роботі оперативних служб було вставлено місцеперебування фігурантів - вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД", - заявив голова Нацполіції на сторінці у Facebook.

За його словами, затримані - військовослужбовці. Це батько та син 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. Тепер їм загрожує довічне покарання.

"Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першими, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників", - повідомив Вигівський.