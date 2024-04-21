Розстріл поліцейських. Підозрювані хотіли втекти з України та назвали причину нападу

Підозрювані у нападі на поліцейських у Вінницькій області планували втекти з України. Вони після затримання назвали правоохоронцям причину скоєного.
Про це розповіла речниця Нацполіції Олена Бережна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Вони перебували в закинутій будівлі, мали наміри поїхати за кордон України. Наразі слідством встановлено, що причиною нападу було те, що, як вони кажуть, вони перевозили бойові гранати. Але, як це було насправді, буде з'ясовувати слідство", - зазначила Бережна.
Як відомо, нападниками були двоє військовослужбовців - батько та син. Батька, за словами Бережної, встиг поранити один з правоохоронців, на яких він з сином напав.
"Йому була надана медична допомога. Він живий", - розповіла речниця Нацполіції.
Наразі з підозрюваними працюють слідчі, поліцейські та прокуратура. Також, за словами Бережної, перевіряється причетність затриманих до диверсійно-розвідувальних груп.
"Причини їхнього нападу на поліцейських будуть встановлені слідчими згодом", - додала вона.
У Вінницькій області вчора, 20 квітня, двоє чоловіків напали на поліцейських, коли ті зупинили їхній автомобіль для перевірки. В ході нападу сталася стрілянина, в результаті якої один з правоохоронців загинув. Було відомо, що загиблий встиг поранити одного з нападників.
Нападники з місця події втекли, а для їх пошуків була введена спеціальна поліцейська операція у Вінницькій та суміжних областях. Було відомо, що нападниками були військовослужбовці однієї з військових частин.
Вчора правоохоронці розшукали автомобіль зловмисників, в ньому знайшли боєприпаси. А сьогодні стало відомо про затримання і самих нападників. Їх розшукали в Одеській області. Тепер їм загрожує довічне покарання.
Детальніше про напад на поліцейських у Вінницькій області, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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