Розстріл поліцейських. Підозрювані хотіли втекти з України та назвали причину нападу

"Вони перебували в закинутій будівлі, мали наміри поїхати за кордон України. Наразі слідством встановлено, що причиною нападу було те, що, як вони кажуть, вони перевозили бойові гранати. Але, як це було насправді, буде з'ясовувати слідство", - зазначила Бережна.

Як відомо, нападниками були двоє військовослужбовців - батько та син. Батька, за словами Бережної, встиг поранити один з правоохоронців, на яких він з сином напав.

"Йому була надана медична допомога. Він живий", - розповіла речниця Нацполіції.

Наразі з підозрюваними працюють слідчі, поліцейські та прокуратура. Також, за словами Бережної, перевіряється причетність затриманих до диверсійно-розвідувальних груп.

"Причини їхнього нападу на поліцейських будуть встановлені слідчими згодом", - додала вона.