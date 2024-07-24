Розстріл поліцейських під Вінницею: військових, які допомогли підозрюваним, судитимуть

У ДБР повідомили, що досудове розслідування щодо двох військових, які допомагали переховуватися підозрюваним у розстрілі поліцейських, завершено.

Фото: військові, які допомагали підозрюваним (dbr.gov.ua)

Правоохоронці нагадали, що 20 квітня 2024 року батько та син, які напали на поліцейських, вирішили втекти за кордон. Вони звернулися по допомогу до двох знайомих військовослужбовців. Один з них самовільно залишив військову частину в Одеській області.

Фігуранти вирішили допомогти втікачам - один із них передав автомобіль для втечі за кордон, а інший - поїхав забирати закордонні паспорти та мобільний телефон, які він передав нападникам.

24 квітня одного з військових, який допомагав підозрюваним, було затримано. Він звинувачується у самовільному відході з місця служби, за що може отримати тюремний термін до 10 років.

При цьому інший військовий звинувачується у приховуванні злочину. Він може потрапити до в'язниці на строк до 3 років.