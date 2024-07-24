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Розстріл поліцейських під Вінницею: військових, які допомогли підозрюваним, судитимуть

Фото: в Україні судитимуть військових, які допомагали підозрюваним у нападі на поліцейських (dbr.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

В Україні відбудеться суд над двома військовими, які допомогли підозрюваним у розстрілі поліцейських у Вінницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

У ДБР повідомили, що досудове розслідування щодо двох військових, які допомагали переховуватися підозрюваним у розстрілі поліцейських, завершено.

Фото: військові, які допомагали підозрюваним (dbr.gov.ua)

Правоохоронці нагадали, що 20 квітня 2024 року батько та син, які напали на поліцейських, вирішили втекти за кордон. Вони звернулися по допомогу до двох знайомих військовослужбовців. Один з них самовільно залишив військову частину в Одеській області.

Фігуранти вирішили допомогти втікачам - один із них передав автомобіль для втечі за кордон, а інший - поїхав забирати закордонні паспорти та мобільний телефон, які він передав нападникам.

24 квітня одного з військових, який допомагав підозрюваним, було затримано. Він звинувачується у самовільному відході з місця служби, за що може отримати тюремний термін до 10 років.

При цьому інший військовий звинувачується у приховуванні злочину. Він може потрапити до в'язниці на строк до 3 років.

Що передувало

Нагадаємо, 20 квітня у Вінницькій області невідомі вночі розстріляли поліцейських. Один із правоохоронців загинув, а інший - отримав поранення.

Пізніше стало відомо, що на поліцейських напали військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину в Одеській області. Це були батько та син Валерій та Віталій Василаке.

Всі деталі інциденту - у матеріалі РБК-Україна.

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