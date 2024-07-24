Розстріл поліцейських під Вінницею: військових, які допомогли підозрюваним, судитимуть

В Україні відбудеться суд над двома військовими, які допомогли підозрюваним у розстрілі поліцейських у Вінницькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
У ДБР повідомили, що досудове розслідування щодо двох військових, які допомагали переховуватися підозрюваним у розстрілі поліцейських, завершено.
Правоохоронці нагадали, що 20 квітня 2024 року батько та син, які напали на поліцейських, вирішили втекти за кордон. Вони звернулися по допомогу до двох знайомих військовослужбовців. Один з них самовільно залишив військову частину в Одеській області.
Фігуранти вирішили допомогти втікачам - один із них передав автомобіль для втечі за кордон, а інший - поїхав забирати закордонні паспорти та мобільний телефон, які він передав нападникам.
24 квітня одного з військових, який допомагав підозрюваним, було затримано. Він звинувачується у самовільному відході з місця служби, за що може отримати тюремний термін до 10 років.
При цьому інший військовий звинувачується у приховуванні злочину. Він може потрапити до в'язниці на строк до 3 років.
Нагадаємо, 20 квітня у Вінницькій області невідомі вночі розстріляли поліцейських. Один із правоохоронців загинув, а інший - отримав поранення.
Пізніше стало відомо, що на поліцейських напали військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину в Одеській області. Це були батько та син Валерій та Віталій Василаке.
Всі деталі інциденту - у матеріалі РБК-Україна.
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