Розстріл під Балаклією: правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого вбили росіяни

"26 лютого минулого року на дорозі між селом Яковенкове та містом Балаклія російські військові розстріляли зі стрілецької зброї автівку з мирним жителем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 54-річний мешканець Балаклії їхав на власному автомобілі, в той час, коли окупанти сиділи у лісопосадці. Російські військові відкрили вогонь по цивільному транспорту, розуміючи, що за кермом цивільна особа.

Куля потрапила чоловіку у голову: він загинув на місці. Згодом тіло чоловіка знайшов його син, який поховав батька на місцевому кладовищі у Балаклії.

"20 червня 2023 року прокурор та слідчий ексгумували тіло. Здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - додали у прокуратурі.

Ситуація в Балаклії

Місто було окуповане росіянами на самому початку вторгнення, проте вже восени минулого року ЗСУ звільнили Балаклею.

За цей час правоохоронці затримали кілька людей, які перейшли на бік росіян і почали з ними співпрацювати. Також в області триває процес ексгумації тіл людей, яких під час окупації вбили росіяни.