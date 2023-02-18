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Розстріли на Майдані: прокурор повідомив, коли очікувати на вирок для "беркутівців"

Фото: Розстріл на Майдані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Вирок у справі щодо розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року буде проголошений вже цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника департаменту Офісу генерального прокурора у справах "Майдану" Олексія Донського в ефірі телемарафону.

"У справі про найбільш криваві злочини Майдану на вулиці Інститутській 20 лютого слухання добігла кінця", - заявив прокурор.

За його словами, сторона обвинувачення просила суд визначити максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

"Наразі суд присяжних перебуває в нарадчій кімнаті, ми розраховуємо, що в цьому році має бути вирок", - додав Донський.

Мова йде про п'ятьох "беркутівців" київської спецроти, яких обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що призвели до загибелі 48 учасників Євромайдану 20 лютого 2014 року в Києві на вулиці Інститутській.

Нагадаємо, що строки давності у частині справ, які стосуються розгону студентів на Майдані, спливають вже у грудні цього року.

Раніше в прокуратурі заявляли, що рішення про силовий розгін студентів в ніч з 29 на 30 листопада приймав колишній президент України Віктор Янукович.

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