Розстріли на Майдані: прокурор повідомив, коли очікувати на вирок для "беркутівців"

"У справі про найбільш криваві злочини Майдану на вулиці Інститутській 20 лютого слухання добігла кінця", - заявив прокурор.

За його словами, сторона обвинувачення просила суд визначити максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

"Наразі суд присяжних перебуває в нарадчій кімнаті, ми розраховуємо, що в цьому році має бути вирок", - додав Донський.

Мова йде про п'ятьох "беркутівців" київської спецроти, яких обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що призвели до загибелі 48 учасників Євромайдану 20 лютого 2014 року в Києві на вулиці Інститутській.