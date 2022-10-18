Розстріл автоколони під Куп'янськом: стало відомо про нову жертву та порятунок двох дітей

Після розстрілу автомобільної колони він, поранений, пройшов близько 1,5 км та помер у посадці.

"17 жовтня прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ з урахуванням показань свідків по шляху можливого відходу поранених виявили 26 жертву розстрілу російськими військовими колони автівок - 19-річного юнака", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час розстрілу вдалось врятувати двох дітей - хлопчика віком 1,1 років та дівчинку, якій 5,5 років.

"Їхні батьки загинули. Дітей врятували небайдужі перехожі", - додали в відомстві, зазначивши, що діти перебувають у безпеці та вже передані рідним.

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