Розстріл автоколони під Куп'янськом: стало відомо про нову жертву та порятунок двох дітей

Під Куп'янськом Харківської області знайшли ще одного загиблого під час розстрілу окупантів колони автомобілів в кінці вересня. 19-річний юнак став 26 жертвою масового вбивства росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Після розстрілу автомобільної колони він, поранений, пройшов близько 1,5 км та помер у посадці.
"17 жовтня прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ з урахуванням показань свідків по шляху можливого відходу поранених виявили 26 жертву розстрілу російськими військовими колони автівок - 19-річного юнака", - йдеться в повідомленні.
Крім того, під час розстрілу вдалось врятувати двох дітей - хлопчика віком 1,1 років та дівчинку, якій 5,5 років.
"Їхні батьки загинули. Дітей врятували небайдужі перехожі", - додали в відомстві, зазначивши, що діти перебувають у безпеці та вже передані рідним.
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Нагадаємо, 12 жовтня, стало відомо про виявлення 25-ї жертви цього розстрілу - 75-річної жінки. За попередньою інформацією, після розстрілу колони вона проповзла близько 200 метрів у напрямку Куп'янська-Вузлового та померла у посадці.
Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу загинуло 24 людини, серед яких вагітна жінка та 13 дітей.
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