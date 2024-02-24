Розсипана соя з українських поїздів: поліція Польщі розслідує інцидент

​Поліція Польщі перевіряє повідомлення про розсип сої з поїзда, який в'їхав з України та стояв на залізничній смузі в Дорогуську. За попередніми даними, йдеться про 5 тонн сої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Сьогодні близько 8 години ранку працівники залізничної охорони помітили, що з одного з вагонів на колії висипалась соя.

Мова йшла про потяг, який два дні тому в'їхав до Польщі з України та стояв на смузі залізничного вокзалу в Дорогуську. За попередніми даними, розсипалося близько 5 тонн сої.

Наразі відомо, що польські правоохоронці збирають докази, проводять огляд місця події та опитують свідків.

Ми повідомляли, що на даний інцидент вже відреагував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Раніше президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.

Також Туск заявив, що Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.

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