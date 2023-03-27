Розруха і всіяна земля вбитими окупантами: бійці показали відео із Бахмута

"Понівечене місто, розруха, важкі бої, земля всіяна тілами ворога, години за дні. Це сьогодення міста Бахмут. 93 бригада Холодний Яр залишається в місті та знищує ворога", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, вчора речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що українські військові стабілізували ситуацію у районі Бахмута, але бої тривають.

Раніше повідомлялося, що наступ російських військ на Бахмутському напрямку дещо уповільнився, але бої тривають.

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