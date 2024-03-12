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У розрахунку нової моделі бронювання має бути збережений економічний баланс, - експерт

Фото: у розрахунку нової моделі бронювання має бути збережений економічний баланс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Нова модель бронювання має бути створена таким чином, щоб відповідати інтересам держави та бізнесу, а отже - зберігати економічний баланс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрія Забловського.

"Будь-яка модель має закривати два головні питання: дати можливість бізнесу забронювати ту кількість людей, яка необхідна для здійснення господарської діяльності, а відповідно - для забезпечення потреб Сил оборони. І держави якраз за рахунок цієї моделі зможе забезпечити необхідне фінансування для тієї кількості мобілізованих, які заплановані. Тому тут інтереси збігаються", - пояснив експерт. 

Він нагадав: якщо раніше звучала цифра у 4-5 платників податків або працюючих українців, які мають забезпечувати одного військового, то зараз прем’єр озвучив цифру вже 1 на 8 - тобто, необхідно восьмеро людей на утримання військового. 

"Відповідно, ця економічна модель бронювання має враховувати і цей момент. Власне, всі цифри показують, що необхідно знайти той баланс, який дозволить забронювати підприємствам необхідну кількість працівників, щоб працювати нормально, сплачувати податки і створювати можливості для розвитку. Тому тут має бути у хорошому розумінні конкуренція моделей і підходів. А для бізнесу, зрозуміло, має бути і кількісний, і якісний критерій - щоб не було спекуляцій або маніпуляцій", - резюмував експерт. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабмін розробив схему, яка передбачає бронювання для українців, які мають зарплату понад 35 тис. грн.

Також урядовий документ передбачає 100%-ве бронювання для чиновників рангу А, поліцейських, а також для працівників паливно-енергетичного комплексу. 

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