У розрахунку нової моделі бронювання має бути збережений економічний баланс, - експерт

"Будь-яка модель має закривати два головні питання: дати можливість бізнесу забронювати ту кількість людей, яка необхідна для здійснення господарської діяльності, а відповідно - для забезпечення потреб Сил оборони. І держави якраз за рахунок цієї моделі зможе забезпечити необхідне фінансування для тієї кількості мобілізованих, які заплановані. Тому тут інтереси збігаються", - пояснив експерт.

Він нагадав: якщо раніше звучала цифра у 4-5 платників податків або працюючих українців, які мають забезпечувати одного військового, то зараз прем’єр озвучив цифру вже 1 на 8 - тобто, необхідно восьмеро людей на утримання військового.

"Відповідно, ця економічна модель бронювання має враховувати і цей момент. Власне, всі цифри показують, що необхідно знайти той баланс, який дозволить забронювати підприємствам необхідну кількість працівників, щоб працювати нормально, сплачувати податки і створювати можливості для розвитку. Тому тут має бути у хорошому розумінні конкуренція моделей і підходів. А для бізнесу, зрозуміло, має бути і кількісний, і якісний критерій - щоб не було спекуляцій або маніпуляцій", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабмін розробив схему, яка передбачає бронювання для українців, які мають зарплату понад 35 тис. грн.

Також урядовий документ передбачає 100%-ве бронювання для чиновників рангу А, поліцейських, а також для працівників паливно-енергетичного комплексу.