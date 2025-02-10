Розпилив балончик та погрожував. У Чернігові затримали чоловіка, який напав на військового

Повідомлення про напад на військового надійшло ще 6 лютого. Під час оповіщення громадян працівниками ТЦК та СП чоловік відмовився надати документи для перевірки й поводився агресивно. Спочатку він замахнувся на одного з військових телескопічним кийком, а після цього розпилив йому в обличчя перцевий балончик і втік.

Фото: у Чернігові затримали чоловіка, який напав на військового (npu.gov.ua)

Нападником виявився 43-річний містянин. Після скоєного він зачинився у своїй квартирі.

"За силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення у помешканні чоловіка поліцейські провели невідкладний обшук із залученням кінолога", - пише Національна поліція.



Під час обшуків було вилучено:

телескопічний кийок;

майже 1 кг коноплі;

близько 200 набоїв різного калібру.

Нападника було затримано й поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Що загрожує

Затриманому повідомили про підозру за низкою статей, які загрожують позбавленням волі строком до семи років.